Все красоты Николаева с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

01.09.17 19:37Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

На официальном Youtube-канале "112 Украина" опубликован новый ролик из серии, рассказывающей о городах страны. На сей раз в центре внимания оказался город корабелов Николаев

На снятом с квадрокоптера видео можно увидеть живописные улицы города, знаменитый зоопарк, величественный собор Касперовской иконы Божьей Матери и, конечно, символы города корабелов – Адмиралтейство, Флотский бульвар и набережную реки Ингул.

С высоты открывается прекрасная панорама на реку Ингул и порт. Просто дух захватывает!

"Посмотреть на Николаев с высоты птичьего полета – это истинное удовольствие, - поделились впечатлениями авторы ролика. – Блеск речной глади под южным солнцем, корабли и яхты на воде, буйство зелени и совершенно особая архитектура. Можно почувствовать и совершенно особую атмосферу этого немаленького города, который живет довольно динамичной жизнью рядом со спокойно текущим Ингулом".

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