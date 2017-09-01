В Миколаєві відсвяткували 1 вересня

1 вересні – це завжди схвильовані батьки, зворушені вчителі та ,найголовніше, трошки збентежені діти, адже скінчилася улюблена пора року, три місяці літнього відпочинку.

Сьогодні на головній вулиці міста, у Каштановому сквері, відбувся урочистий концерт до Дня Знань. Біля сцени зібралася велика кількість школярів та дорослих випускників, яким пропонували не тільки подивитися на концерт, але і брати участь у різних іграх і майстер-класах.

Усі бажаючих заохочували прочитати свої вірші зі сцени, брати участь у майстер-класах з акторської майстерності та бути уважними протягом усього концерту, адже їх очікували цікаві конкурси та шалені призи.

Концерт проходив за підтримкою громадської організації «Миколаїв – єдина родина», яку очолює городянин Владислав Володимирович Чайка. Соорганізатором свята був дитячий кіножурнал «Детки и предки».

Цей концерт став гарним стартом нового навчального року. Він на повну силу зарядив хлопців та дівчат позитивними емоціями і енергією на весь рік навчання.