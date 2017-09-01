После обыска «Техноконтракта» заявили о пропаже крупной суммы денег

01.09.17 21:00Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

После обыска, проведенного во вторник, 29 августа, в помещении предприятия, «Техноконтракт» в Николаеве, директор предприятия обратился с заявлением в полицию о пропаже крупной суммы денег

Об этом «Новостям-N» рассказал директор «Техноконтракта» Алистрахо Чхартишвили.

По словам бизнесмена, в 7.00 ему позвонил охранник предприятия и сообщил, что правоохранители проводят обыск и хотят видеть директора в «Техноконтракте». До работы ему доехать не удалось, так как при выходе из подъезда Чхартишвили уже встречали силовики, показавшие ему решение суда о проведении обыска у него в квартире.

После обыска в доме Алистрахо отправился в «Техноконтракт», но пускать его не стали:

-Я приехал в «Техноконтракт» и говорю: «Я директор предприятия, в моем кабинете проходят обыски, я хочу присутствовать. Я открою все сейфы, ключи у меня есть, я готов всё комментировать». Они говорят: «Нет!». Я попросил: «Пустите меня, пожалуйста!». Они говорят: «Нет!». Я попросил позвать старшего, кто-то зашел, потом выходит и говорит «Нет», - рассказал Чхартишвили.

Позже предпринимателю дали ознакомиться со списком изъятого имущества, но, сравнив список и то, что осталось в кабинете, Чхартишвили обнаружил, что забрали больше, чем записано в официальной бумаге.

  • Я им сказал, что в списке многого не хватает, в четвертом ящике лежали деньги. Они говорят: «Нет, денег нет, ящик мы не открывали». Я попросил подняться на второй этаж и нашел вещи, которые лежали в четвертом ящике, разбросанными по кабинету. Я спустился к ним и сказал, что часть описана, а денег не хватает, - вспоминает события того дня бизнесмен.

Алистрахо считает, что после его обвинений часть денег правоохранители всё-таки вернули.

-Насколько я сегодня понимаю, один из сотрудников прокуратуры пошел в машину, в которую погрузили всё моё имущество, оттуда взял небольшой белый ящичек и какую-то бумагу и говорит: «Где снимать копию?». Я ответил, что он уже у меня в офисе снимал, может пойти и снять копию там же. Он поднялся вверх, через две минуты он вышел и они все уехали, - подытожил директор «Техноконтракта».

По словам предпринимателя, вечером приехали друзья, и они вместе открыли четвертый ящик, там и лежала часть денег, но не вся — порядка 60 тысяч долларов исчезли бесследно.

Алистрахо Чхартишвили написал заявление в полицию и надеется на возврат остальных денежных средств.

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