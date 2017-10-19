В Николаеве средняя зарплата учителя - 5792 гривны

Сумма средней заработной платы учителя без каких-либо категорий и званий с нагруженностью 18 часов в неделю составляет 5792 гривен .

Об этом во время отчета о работе за 9 месяцев работы сообщила руководитель управления образования Николаевского городского совета Анна Деркач, передает Новости N.

Учитель высшей категории в николаевской школе в среднем получает 8691 гривен в месяц.

Бюджет отрасли образования в Николаеве на 2017 год, в котором защищенные статьи, в том числе и зарплата, составляет около 70 процентов, превышает один миллиард гривен.