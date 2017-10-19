18.10.17 08:083060
В Николаеве средняя зарплата учителя - 5792 гривны
|19.10.17 15:25
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Сумма средней заработной платы учителя без каких-либо категорий и званий с нагруженностью 18 часов в неделю составляет 5792 гривен .
Сумма средней заработной платы учителя без каких-либо категорий и званий с нагруженностью 18 часов в неделю составляет 5792 гривен .
Об этом во время отчета о работе за 9 месяцев работы сообщила руководитель управления образования Николаевского городского совета Анна Деркач, передает Новости N.
Учитель высшей категории в николаевской школе в среднем получает 8691 гривен в месяц.
Бюджет отрасли образования в Николаеве на 2017 год, в котором защищенные статьи, в том числе и зарплата, составляет около 70 процентов, превышает один миллиард гривен.