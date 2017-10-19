В Украине стало меньше безработных – Госстат

На одно вакантное место по-прежнему претендуют четыре человека, а количество получателей пособия сократилось.

Уровень безработицы в Украине (без учета АР Крым и зоны проведения АТО) в сентябре 2017 года уменьшился по сравнению с августом на 2,9%, или на 8,9 тысячи человек – до 303 тысяч Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает Сегодня.

В целом безработица составила 1,2% от трудоспособного населения Украины.Конкурс на одно вакантное место составил 4 человека.

При этом более чем на 10 тысяч человек сократилось число получателей пособия по безработица. Средний размер пособия сократился на 25 гривен – до 2 033 грн. Некоторые эксперты ожидают, что до Нового года уровень безработицы в Украине упадет еще сильнее из-за оживления экономической активности в торговле и строительстве на фоне значительной трудовой миграции из Украины.