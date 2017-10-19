Усі школи Миколаєва перейдуть на українську мову навчання Починаючи з перших класів, миколаївські школи переводять на українську мову. Про це повідомила начальник управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Деркач під час свого звіту, повідомляє кореспондент «Миколаївської Правди». Відповідно до нового закону про освіту, з 1 вересня 2018 року всі школи міста мають перейти на українську мову викладання. «Почнемо цей перехід з учнів молодших класів. Ви розумієте, що це стосується дітей, які йтимуть по 12 річній системі навчання, — заявила Ганна Деркач. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама