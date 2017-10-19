В Николаеве 2018-й планируют объявить годом художника Андрея Антонюка

19.10.17 18:12Сколько просмотров этой статьи271Сколько комментариев этой статьи0

В четверг начальник городского управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров представил общественности и депутатам городского совета не только отчет о работе управления в нынешнем году, но и поделился планами на год грядущий.

Так, в 2018 году руководитель управления планирует «подарить горожанам новые культурные возможности, а стране представить Николаев как настоящий культурный город».

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета, пишут Николаевские новости.

«Следующий год хотим объявить годом народного художника Украины Андрея Антонюка, ему в 2018 году исполнилось бы 75. Планируем открыть мемориальную доску, издать почтовую марку и конверты с картинами художника, организовать всеукраинский пленэр на темы картин Антонюка. Кроме того, впервые в городе предлагаем ввести программу поддержки местных писателей, издателей и художников, которые в своих произведениях касаются темы истории города Николаева. Это будут не только бюджетные средства, но и гранты, средства меценатов, бизнес-проекты», - поделился планами Юрий Любаров.

Среди задач, определенных на 2018 год, переформатирование деятельности библиотек. Начальник управления обещает, что горожане увидят преобразование библиотек в информационные социокультурные центры и центры сохранения локальной культуры. Юрий Любаров выделил три направления, которые потребуют значительных финансовых вложений: реконструкция старых зданий под детскую художественную школу, строительство крупного культурного центра на Намыве, работы по сохранению культурного материальной и нематериального наследия (реставрация башни Шухова и т.д.).

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