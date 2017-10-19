В Украине падает сельхозпроизводство – Госстат

При этом хозяйства населения демонстрируют рост производства.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-сентябре 2017 года сократилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат), передает Сегодня.

По данным статведомства, за этот период сельхозпредприятия сократили производство на 1,3%, тогда как хозяйства населения – увеличили на 0,3%.

Производство продукции растениеводства в январе-сентябре сократилось на 0,8%, а животноводства – на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Отметим, в 2016 году сельхозпроизводство в Украине выросло на 6,3% по сравнению с 2015 годом.