Курс валют на 20 октября

20.10.17 09:45Сколько просмотров этой статьи233Сколько комментариев этой статьи0

Нацбанк немного ослабил курс гривны.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2649,9950 гривны (+7,4484);

– 100 евро – 3136,0041 гривны (+31,2761);

– 10 российских рублей – 4,6030 гривны (-0,011).

На украинском межбанковском рынке минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,435, максимальные - 26,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,45, максимальные - 26,51.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4600/0,4606, к закрытию котировки составили 0,4600/0,4609.

Торги по евро начались с котировок 31,2329/31,2480, к закрытию котировки составили 31,3800/31,4010.

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