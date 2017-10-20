Курс валют на 20 октября Нацбанк немного ослабил курс гривны. Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне: – 100 долларов США – 2649,9950 гривны (+7,4484); – 100 евро – 3136,0041 гривны (+31,2761); – 10 российских рублей – 4,6030 гривны (-0,011). На украинском межбанковском рынке минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,435, максимальные - 26,49. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,45, максимальные - 26,51. Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4600/0,4606, к закрытию котировки составили 0,4600/0,4609. Торги по евро начались с котировок 31,2329/31,2480, к закрытию котировки составили 31,3800/31,4010. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама