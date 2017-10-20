Сутки в АТО: 15 обстрелов, потерь нет

20.10.17 08:51Сколько просмотров этой статьи246Сколько комментариев этой статьи0

Сепаратисты за прошедшие сутки 15 раз нарушали режим тишины.

За прошедшие сутки российско-оккупационные группировки уменьшили количество обстрелов, однако и в дальнейшем основная активность врага фиксируется на донецком направлении. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook.

В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим тишины.

"Вооруженные силы Украины 9 раз огнем из пехотного вооружения заставляли противника соблюдать перемирие. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих сил АТО нет", – говорится в сообщении.

Так, вечером сепаратисты дважды на протяжении нескольких часов били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям украинских войск неподалеку шахты Бутовка. Начиная с 19 часов и почти до полуночи противник из различных видов гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Авдеевки. Из этого же оружия оккупанты вели огонь в районе Верхнеторецкого.

На приморском направлении пророссийские наемники вечером дважды применяли автоматические и противотанковые гранатометы на подступах к Водяному. Также под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Гнутово. На луганском направлении зафиксирован лишь один обстрел. Около 20 часов сепаратисты били из гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии возле Счастья, пишет Корреспондент.

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