Капитализация Microsoft превысила $600 млрд

20.10.17 11:24Сколько просмотров этой статьи239Сколько комментариев этой статьи0

Корпорация достигла такого показателя впервые за 17 лет.

Рыночная стоимость ведущего мирового разработчика программного обеспечения Microsoft Corp. превысила отметку в $600 млрд. Это произошло по итогам торгов в четверг, 19 октября, свидетельствуют данные FactSet.

Последний раз американская компания оценивалась рынком в такую сумму 3 января 2000 года. Котировки акций Microsoft в четверг выросли на 0,4% и достигли рекордных $77,91. С начала текущего года их цена увеличилась на 25,4%, что может стать лучшим годовым подъемом с 2013 года, отмечает Dow Jones.

Повышение стоимости говорит о возрождении Microsoft на волне ее успехов в сфере облачных технологий, отмечают эксперты, пишет Корреспондент.

Среди компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, Microsoft занимает третью позицию по размеру капитализации после Apple Inc. ($800 млрд) и Alphabet Inc. (около $690 billion).

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