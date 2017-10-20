В Николаеве повысили зарплату почти двум тысячам людей

Главному управлению ГФС в Николаевской области, благодаря проведенной работе с налогоплательщиками – юридическими лицами, удалось достичь эффективных результатов по вопросам повышения уровня заработной платы.

«Проведена работа с руководителями 1951-го предприятия, к бюджетам всех уровней дополнительно поступило больше 1 млн. грн. налога на доходы физических лиц», — сообщает начальник управления налогов и сборов с физических лиц главного управления ГФС в Николаевской области – Владимир Решетник.

Главным управлением ГФС в Николаевской области за январь – сентябрь 2017 года выявлено более 155 случаев нарушений. Для предупреждения нарушений касательно оплаты труда, сотрудниками ГФС в Николаевской области проводятся проверки предпринимателей, пишет Николаевские известия.

В общем за январь-сентябрь 2017 года к бюджетам всех уровней поступило – 2,95 млрд. грн. налога, что на 284 млн. грн. больше чем в аналогичный период прошлого года. А также на 385 млн. грн. больше поступлений на государственное социальное страхование и на 15,3 млн. грн. больше военного сбора за аналогичный период прошлого года. Источник: izvestia.nikolaev.ua