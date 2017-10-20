В Николаеве сносят стихийный рынок

20.10.17 15:13Сколько просмотров этой статьи255Сколько комментариев этой статьи0

Утром в пятницу, 20 октября, сотрудники администрации Ингульского (Ленинского) района начали работы по сносу сооружений стихийного рынка, расположенного по ул. Нагорной возле кинотеатра «Космос».

Были демонтированы незаконные будки и даже один передвижной пункт приема стеклотары. Как сообщили «Новостям-N» в администрации, также была убрана будка, которая служила сторожкой для охранника незаконно организованной стоянки возле кинотеатра «Космос».

Интересно, но приглашенная для отключения объектов от электроэнергии бригада «Николаевоблэнерго» приехать не захотела, что значительно усложнило задачу работникам, сносившим незаконные сооружение, которые были, почему-то, подключены к электросети.

Данный пятачок возле кинотеатра «Космос» уже давно настолько оброс всевозможными будками, киосками и прилавками, что его стали называть «рынок на «Космосе». Как оказалось, львиная доля сооружений были установлены здесь незаконно.

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