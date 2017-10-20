Здав зброю – спи спокійно, — поліція Миколаївщини

20.10.17 16:38Сколько просмотров этой статьи240Сколько комментариев этой статьи0

З 1 жовтня на Миколаївщині громадяни здали 196 одиниць зброї. Здавали навіть міни — 76 (!) штук.

З початку оперативно-профілактичного відпрацювання мешканці Миколаївщини здали до поліції 196 одиниць зброї та 1 942 боєприпасів, повідомляє Миколаївська правда.

З 1 жовтня в Україні та Миколаївській області триває місячник добровільної здачі зброї, метою якого є надання можливості громадянам здати до відділів та відділень поліції незареєстровану вогнепальну зброю, спеціальні засоби самооборони, боєприпаси та вибухові матеріали.

Станом на 20 жовтня мешканці Миколаєва та області здали до підрозділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області 196 одиниць різноманітної зброї, 12 пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу гумових куль, 71 одиницю газової зброї, 1 942 штук боєприпасів, 79 мін, шість снарядів і чотири гранати.

Правоохоронці Миколаївщини нагадують, що місячник добровільної здачі зброї триває до 28 жовтня.

Відповідно до діючого законодавства, громадяни, які протягом жовтня звернуться до підрозділів поліції, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності за зберігання незареєстрованої зброї.

Нагадаємо, що особи, які у зазначений термін здадуть незареєстровану мисливську вогнепальну зброю, газову, холодну зброю, спеціальні засоби вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, після проведення додаткової перевірки технічного стану зброї, мають можливість за наявності законних підстав оформити відповідні документи та зареєструвати їх у свою власність.

Для здачі зброї можна у будь-який час звернутися до підрозділів поліції за місцем розташування або до УПД ГУНП України в Миколаївській області за адресою м. Миколаїв, вулиця Артилерійська, 4, Відділ дозвільної системи. Телефони для довідок: (0512) 50-15-35, 50–15–40, 50-15-41, 50-15-42.

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