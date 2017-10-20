В Николаеве драка между студентами закончилась разъяснительной работой

19 октября в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии по ул. Садовой в Заводском районе Николаева произошел конфликт между несколькими десятками людей.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции ГУНП в Николаевской области, передает Николаевские известия.

Компания из нескольких десятков молодых людей, которые намеревались выяснить отношения силой, но их остановили правоохранители, которые оперативно прибыли. 20 октября работники сектора превенции Заводского ОП ГУНП в Николаевской области установили участников конфликта. Ими оказались студенты двух Николаевских профтехучилищ в возрасте от 15 до 16 лет.

По их словам, выяснению отношений, таким образом, предшествовал словесный конфликт, который произошел между студентами указанных учебных заведений несколько дней назад.

Молодые люди, собрав свои «группы поддержки», прибыли на указанное место но, как уже отмечалось, правоохранители не допустили дальнейшего развития конфликта.

Проверка по данному факту продолжается, по результатам которой будет принято решение о наличии в указанном факте признаков уголовного преступления и соответственно предоставление правовой квалификации действий участников конфликта.