Як бідність і промисловість вбивають українців

20.10.17 21:01Сколько просмотров этой статьи250Сколько комментариев этой статьи0

Щороку дев'ять мільйонів людей у світі помирають через забруднення довкілля. І Україна – в числі лідерів невеселого рейтингу кількості покійників.

Такими є дані звіту, опублікованого авторитетним науковим журналом The Lancet. За даними вчених, що підготували звіт, найбільш значний вплив на здоров'я людей надають проблеми з повітрям - з ним пов'язані дві третини смертей від забруднення. Вагомим є також забруднення водних ресурсів, повідомляє depo.ua.

Переважна частина цих дев'яти мільйонів смертей була викликана неінфекційними захворюваннями, пов'язаними з забрудненням - такими як серцеві хвороби, інсульти і рак легенів.

Такою є ціна, яку земна цивілізація платить за промисловий розвиток. За швидкі автомобілі на бензині, і потужні на дизельних двигунах. За електростанції на вугіллі – і електростанції на газі. За шахти і гірничозбагачувальні комбінати, хімічні підприємства і дешеву їжу з пестицидами. За радіоелектронну промисловість, що продукує наші електронні іграшки, і нафтопереробну – яка робить для них корпуси.

Від цієї ціни на разі неможливо відмовитись. Без добрив та пестицидів агробізнес не зможе забезпечити нас їжею, а промисловість зупиниться без транспорту з двигунами внутрішнього згоряння.

З цією ціною, теоретично, можна було б змиритись. Якби не той факт, що блага цивілізації, як виявилося, споживають одні – а помирають інші. Бо переважна більшість цих смертей були зафіксовані в країнах з низькими або середніми доходами населення. У таких державах забруднення може ставати причиною майже чверті всіх смертей.

Найбільше від забруднення страждають Бангладеш і Сомалі. Втім, Україна перебуває не надто далеко. Близько 10% українців вмирають через забруднене довкілля. В Європі подібний рівень смертності окрім України має тільки Білорусь, навіть у Росії з показником біля 9% смертей від забрудненого довкілля справи кращі. В світі подібна ситуація зустрічається іще в Індокитаї, та десятку-другому африканських країнах.

Натомість у розвинутих західних країнах рівень такого типу смертності не перевищує 5-7% (за винятком Великої Британії, яка має показник у 8%).

При тому навіть у багатих промислових країнах вчені побачили чітку кореляцію – чим вищий майновий та освітній рівень, тим нижчою є ймовірність смерті від забрудненого довкілля. Себто бідність вбиває і на Заході.

Популярна народна мудрість про "краще бути бідним, але здоровим", як бачимо, не спрацьовує. Бідність вбиває. Як і промисловість.

Що робити в цій ситуації? Особливо якщо немає коштів чи бажання для того, щоби швиденько переселитись у віковічні канадські ліси чи на чисті норвезькі фіорди? Ну, чи принаймні за тиждень-другий стати багатими?

Відповідь, здається, є тільки одна. Суспільство може – і повинно – вимагати як від держави, так і від бізнесу поважати право людей на чисте довкілля.

Колись демократичні перетворення в пізньому СРСР починали саме природоохоронні організації. Аварія на ЧАЕС стала одним із цвяхів у труні СРСР. Але згодом "зелені" партії в Україні фактично відмовились від своєї ідеології (врешті, як і майже всі решту) – і невдовзі занепали. В той час як наявність екологічного лобі в парламенті могла би посприяти виведенню країни з "червоної" зони екологічної небезпеки.

Рівно як і громадський тиск на найбільш послідовних забруднювачів довкілля – від ТЕЦ з "мазутним резервом" і до агрофірм, які не сильно рахуються з добиранням і утилізацією пестицидів – теж міг би дати свій ефект.

А якщо комусь боротьба з бюрократичними та корпоративними монстрами здається справою важкою і почасти безнадійною – цілком можна почати із особистої відмови від поліетиленових мішечків у власному домогосподарстві. Чи з ремонту старого смартфона – навіть якщо дуже-дуже хочеться нового. Або віднесеної на пункт приймання лампи із залишками ртуті. Прості кроки інколи виявляються не менш ефективними, ніж звитяжні битви за чистий світ.

Похожие новости

28.09.17 08:02"Молодь їздить на лімузинах" - українець розповів про життя у столиці Іракського Курдистану

26.09.17 21:00Телефони українців масово прослуховують, – адвокат

27.08.17 20:48Українські водії почали відмовлятися від газу

25.07.17 19:27Опитування: 22% українців нічого не знають про НАТО

23.07.17 12:13Українців будуть штрафувати за викинуті недопалки і плювки на вулиці

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595520

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама