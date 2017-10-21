Прогноз погоды в Украине на неделю: похолодание и дожди

В понедельник, 21 октября на части территории страны ожидаются осадки/

В эти выходные, 21 и 22 октября, в Украине ожидается снижение температуры, а уже с началом следующей недели резкое похолодание с заморозками. Сайт "Сегодня" выяснил, какой будет температура в разных областях Украины.

Отметим, формирующийся циклон над Северным морем принесет в Украину потоки арктического холодного воздуха.

21 октября, в субботу, по всей западной части страны будут идти дожди (местами, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях – ливни), на остальной части страны – облачно с прояснениями. При этом кое-где похолодает – столбик термометра днем будет колебаться от 9 градусов тепла (на севере Украины) до 17 градусов тепла (на юге и западе). В Киеве температура воздуха днем составит от +10 до +12.

22 октября, в воскресенье в Украине сухо, но зато резко похолодает. Температура по стране от +5 до + 15 днем. На западе страны – от 7 до 14 градусов выше нуля, на севере – от +5 до +9, в центре Украины – от 7 до 11 градусов тепла, на востоке страны – от 7 до 9 градусов, и на юге – от 10 до 15 градусов выше нуля.

23 октября, в понедельник на западе страны снова дожди. Температура воздуха в западных областях составит от 8 до 12 градусов тепла, в центре – от 7 до 11 градусов, и на востоке – от 7 до 9 градусов выше нуля.

24 октября, во вторник дожди продолжат "наступление" на Украину – лить будет не только на западе, но и на севере (в Черниговской области), в центре (Киевская, Черкасская, Кировоградская области), на юге (Одесская область). Кроме того, еще больше похолодает: так, на западе температура днем упадет до 5-12 градусов тепла, на востоке – до 5-7 градусов выше нуля.

25 октября, в среду, дожди продолжатся на западе; кроме того, осадков следует ожидать в Киевской и Сумской областях. Температура воздуха останется практически такой же, как и во вторник, разве что в северных областях еще больше похолодает: термометр покажет от 3 до 6 градусов тепла.

Вместе с тем, как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, со вторника Землю накроет магнитная буря. Она продлиться двое суток – 24 и 25 октября. Следующая такая же по мощности буря, но значительно более продолжительная, начнется 7 ноября и продлится минимум 9 дней.