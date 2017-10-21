Министр инфраструктуры проверил ремонт трассы под Николаевом

21.10.17 16:55Сколько просмотров этой статьи242Сколько комментариев этой статьи0

В ходе своего визита в Николаевскую область министр инфраструктуры и транспорта Владимир Омелян проверил ход работ на трассе Т-15-08 Калиновка — Снигирёвка — Березнеговатое.

Об этом сообщает корреспондент ТАЙМЕРА.

Несмотря на планы закончить ремонт дороги в октябре, в настоящий момент из 48,5 км трассы лишь 8,6 км готовы полностью. Ещё на 30 км завершён нижний слой. Несмотря на это, Владимир Омелян похвалил ход работ.

«Я вспоминаю предыдущие годы, как я приезжал на Николаевщину, и максимум, что мне могли показать — это дизайнерские круги на дороге. Я верю, что в течение нескольких лет (а мы ставим для себя планку в четыре года) у нас будет полностью обновлена автодорожная магистральная сеть в Украине», — заявил он.

Планы у Омеляна на Николаевскую область значительные. Он заверил, что качество дорог будет жёстко контролироваться.

«На эти дороги — Н-11 и Т-15-08 мы предполагаем 8-летнюю гарантию, а на Н-14, бетонную дорогу, — минимум 20 лет. Компании, которые не справятся, будут попадать в чёрные списки», — сообщил Омелян.

Также через Николаевскую область пройдёт трасса Одесса — Гданьск, на которую выделяется 4 миллиарда за год. Как рассказал заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи, из предполагавшихся 450 миллионов получить удалось лишь около 200.

«Планово было 448 миллионов, но после изменения индикативов срезали. Учитывая, что в нашей области работы идут впереди, мы надеемся на какие–то дополнительные поступления… Спасибо Президенту, который поддержал нашу область. 204 миллиона уже были на нашем казначейском счету, из них 170 профинансированы за выполненные работы, 21 миллион – софинансирование, 20,6 миллионов — из областного бюджета, 3,1 миллион – из районного», — заявил Гайдаржи.

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