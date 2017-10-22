Почему города в Украине страдают от уличных потопов и можно ли это исправить

Эксперты отмечают, что уличные потопы – это неизбежное следствие урбанизации.

Стабильно несколько раз в году Киев страдает от уличных потопов. Из-за осенних дождей и тающего снега весной, дороги и тротуары в городе полностью заливает, потому что ливневые канализации не справляются с такими потоками воды. Почему так происходит и как можно исправить ситуацию, разбирался сайт "Сегодня".

Почему города не справляются с ливнями

В конце сентября, когда погода окончательно испортилась и в Украине задождило, города, как обычно, оказались к этому не готовы. Так, от огромных луж и дорожных потопов страдали не только жители Киева. С завидной периодичностью заливает Ровенскую и Одесскую области, Львов, Запорожье, Ивано-Франковск и другие города.

В Киеве жертвой уличных потопов становится в основном левый берег. Это отметил мэр столицы Виталий Кличко после того, как около станции метро Левобережная, людям пришлось карабкаться по заборам, чтобы как-то обойти затопленные тротуары.

"Коммунальные службы города во время последнего ливня в Киеве работали в усиленном режиме. Ливень были слишком сильным – по предварительным данным Укргидрометцентра, количество осадков достигло отметки в 18 мм. К сожалению, в некоторых местах ливневка частично не справлялась, что привело к возникновению подтоплений на некоторых улицах", – ­сообщила тогда пресс-служба Кличко.

Причина потопов ­– устаревшие ливневки

Как правило, происходит это из-за того, что в некоторых местах не хватает ливневых канализаций, в которые и должны стекать воды с улицы. Также, очень часто ливневки являются устаревшими, они забиты различным мусором, который и препятствует стеканию воды.

За состояние ливневок в столице отвечает Киевавтодор. Общая протяженность коллекторов дождевой канализации, находящихся на балансе предприятия составляет 831,2 км. По словам городского главы, уже разработаны проекты по реконструкции существующих коллекторов и постройки новых. Сейчас Киеавтодор проводит ремонты ливневых систем на особо проблемных участках и очищает их от скопившегося мусора.

Эксперты считают, что уличные потопы – это следствие урбанизации: такое мнение выразил сокоординатор Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук . В последнее время большие города активно застраивают, значительно увеличилось количество домов и дорожного покрытия. Учитывая то, что все канализационные системы были построены достаточно давно, в теперешних условиях они просто не справляются.

Как исправить ситуацию

Григорий Мельничук рассказал, что справиться с уличными потопами можно двумя способами: строить ливневки и оставлять больше открытого грунта.

"Есть такая система, называется, ливневая канализация, она собирает все потоки воды. На самом деле происходит какой эффект – если в обычных условиях есть достаточное количество открытого грунта, то большая часть воды впитывается. Но если территории слишком урбанизированы, стоят здания, парковки, построены тротуары, дороги, то воде куда-то нужно стекать. В таких условиях образуются водные потоки. Для того чтобы их куда-то убрать и строят ливневые канализации", – отмечает Мельничук.

Эксперт отметил, что можно организовывать специальные дренажные системы, т.е. стараться закрывать не весь грунт.

"Условно говоря, всевозможные газоны, это тоже способ борьбы с городскими потоками", – добавил Мельничук.

Так, например, если брать во внимание зарубежный опыт, то в Берлине при разработке городской стратегии следят за таким показателем, как закрытость грунта – благодаря ей регулировать водные потоки и не допускать подтоплений.

Отметим однако, что если количество осадков действительно становится рекордным, от проблем не застрахованы не только в Украине, но и, например, в Европе. Так, в конце июля 2017 года сильные дожди привели к масштабному наводнению в Германии. Вода затапливала улицы и подвалы домов, наблюдались перебои в работе общественного транспорта.