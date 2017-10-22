31 октября аквапарк «Водолей» закрывает сезон

22.10.17 10:19Сколько просмотров этой статьи209Сколько комментариев этой статьи0

Как парк развлечений, так начнет работу плавбассейн в марте 2018 года.

А до 31 октября николаевцев призывают реализовать пригласительные билеты, талоны, скидки, абонементы, находящиеся на руках, передает inshe.tv

В 2018 году (сезон март-ноябрь) будет продлен срок действия только Золотых и Серебряных карт, приобретенных в этом году.

До закрытия сезона действуют все скидки и акции, заявленные в июле-октябре.

В Школе плавания продолжается отбор детей в спортивные группы, которые продолжат тренировки на базе КДЮСШ ФСО «Украина» в прыжковом блоке бассейна «Водолей» в ноябре-марте 2017-2018 гг.

Похожие новости

19.09.17 17:49В Николаеве пройдет необычная "селфи-фото-сушка"

19.09.17 12:21В Николаеве подготовка к отопительному сезону идет в долг

01.05.17 18:33Завтра в Николаеве состоится открытие яхтенного сезона

29.04.17 18:33В Николаеве стартовал двухдневный Чемпионат области по пауэрлифтингу

24.03.17 14:00На школьные каникулы "Укрзализныця" пустит дополнительные поезда

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама