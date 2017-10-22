31 октября аквапарк «Водолей» закрывает сезон

Как парк развлечений, так начнет работу плавбассейн в марте 2018 года.

А до 31 октября николаевцев призывают реализовать пригласительные билеты, талоны, скидки, абонементы, находящиеся на руках, передает inshe.tv

В 2018 году (сезон март-ноябрь) будет продлен срок действия только Золотых и Серебряных карт, приобретенных в этом году.

До закрытия сезона действуют все скидки и акции, заявленные в июле-октябре.

В Школе плавания продолжается отбор детей в спортивные группы, которые продолжат тренировки на базе КДЮСШ ФСО «Украина» в прыжковом блоке бассейна «Водолей» в ноябре-марте 2017-2018 гг.