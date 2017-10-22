В Николаевском зоопарке посадят розы и магнолии

22.10.17 10:51Сколько просмотров этой статьи205Сколько комментариев этой статьи0

26 октября в 11.00 на территории Николаевского зоопарка состоится традиционная акция — торжественная посадка декоративных растений в дендропарке.

Об этом сообщили в Николаевском зоопарке.

Компания «Золотой колос», которая является партнером зоопарка по поставкам зерна, сена и других растительных кормов, и ее директор Надежда Иванова в очередной раз предоставляет зоопарку саженцы роз, пишет Inshe.tv

Также в этот день планируется посадка саженцев листопадных магнолий, предоставленных Вадимом Сердцевым, «Горожанином года» в номинации «Я люблю свой город», человеком, который более 20 лет своей жизни посвятил озеленению родного города. Вадим Сердцев, вырастивший более 20 тысяч деревьев, в этом году стал участником телевизионного шоу «Сюрприз-сюрприз», где получил сюрприз-подарок — 50 саженцев магнолии. Некоторые из этих саженцев и будут высажены на аллеях зоопарка.

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