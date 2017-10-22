Николаевские спасатели отлично справились на соревнованиях в Киеве

22.10.17 11:23Сколько просмотров этой статьи192Сколько комментариев этой статьи0

21 жовтня на Контрактовій площі столиці кияни та гості міста стали свідками захопливої боротьби між командами рятувальників зі всієї України. Адже цієї суботи у Києві відбулися Міжнародні змагання пожежно-рятувальних служб “Найсильніший пожежний-рятувальник Київ-2017”, відомі у світі як “Firefighter Combat Challenge”.

Спортивне свято, яке розпочалося урочистим перерізанням металевої червоної стрічки справжніми ножицями рятувальника стало особливою подією для усього пожежно-рятувального братства, адже ці видовищні змагання наша країна влаштовує вперше. Цього дня виборювати звання найсильнішого рятувальника до столиці прибули 16 команд з усієї України, повідомляє Николаевские известия.

Програма заходу була дуже насиченою і на учасників чекали непрості випробування. Підйом рукавної лінії по сходових маршах на майданчик 4-го поверху навчальної вежі, укладання рукавних скаток у контейнер, “силовий тренажер”, де ударами кувалди необхідно перемістити балку вагою 72,5 кг, заливка мішені влучним “пострілом” з пожежного рукава, а також “евакуація” потерпілого 80-ти кілограмового манекену на відстань 30 метрів — усі ці вправи учасники змагань виконували на швидкість. А за правильністю виконання слідкувало професійне журі з Республіки Білорусь.

Найсильніших визначали у трьох категоріях: індивідуальні забіги, командні естафети та тандеми. Так, за результатами усіх забігів, переможцями та призерами перших в Україні Міжнародних змагань “Firefighter Combat Challenge” стали:

В особистому заліку серед жінок:

1-ше місце — представниця команди Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Марія Подима;

2-ге місце — представниця команди Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Ганна Гордієвська;

3-тє місце — представниця команди Головного управління ДСНС України у м. Києві Катерина Христюк.

В номінації тандем серед чоловіків:

1-ше місце – Головне управління ДСНС України у Рівненській області;

2-ге місце — Головне управління ДСНС України у м. Києві;

3-тє місце — Управління ДСНС України у Черкаській області.

В особистому заліку серед чоловіків:

1-ше місце – представник команди Головного управління ДСНС України у м. Києві Володимир Сковородка;

2-ге місце — представник команди Головного управління ДСНС України у Рівненській області Андрій Семенович;

3-тє місце — представник команди Головного управління ДСНС України у Рівненській області Віктор Кравчук.

Переможці та призери у командній естафеті:

1-ше місце — Головне управління ДСНС України у Рівненській області;

2-ге місце — Головне управління ДСНС України у м. Києві;

3-тє місце — Солом’янське районне управління ГУ ДСНС України у м. Києві.

У загальнокомандному заліку кращими стали:

1-ше місце — Головне управління ДСНС України у Рівненській області;

2-ге місце — Головне управління ДСНС України у м. Києві;

3-тє місце – Управління ДСНС України у Черкаській області.

Отже, в запеклій боротьбі були визначені найсильніші та найвправніші рятувальники — переможці та призери Міжнародних змагань “Найсильніший пожежний-рятувальник Київ-2017”! Як зауважив Голова ДСНС України Микола Чечоткін під час урочистої церемонії відкриття спортивного свята — ці змагання мають стати доброю традицією для Служби порятунку.

Впродовж дня на гостей заходу чекало безліч сюрпризів та незабутніх емоцій. А головне — видовищне шоу від професіональних вогнеборців. Крім того, усі присутні мали можливість на власні очі побачити в яких умовах шліфується сила, витривалість та вправність пожежних-рятувальників!

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