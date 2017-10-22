Синоптики рассказали, чего украинцам ждать от погоды на воскресенье Днем в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях пройдут дожди. В Украине в воскресенье, 22 октября, местами пройдут дожди, будет по-осеннему прохладно, передает Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков, в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях ожидается дождь. "Днем в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях дождь", — говорится в сообщении. Ветер будет преимущественно восточный и северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с. Температура установится на уровне 5-10 градусов тепла. Только в южной части, Прикарпатье и Закарпатье будет немного теплее — температура достигнет 11-16 градусов тепла. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама