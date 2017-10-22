Наступного тижня Україну засипле снігом

З понеділка, 23 жовтня, в Україну прийде серйозне похолодання. А у вівторок, 24 жовтня, синоптики прогнозують сніг.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на Український гідрометцентр.

Так, перший мокрий сніг побачать жителі північних областей України. Тим часом 24 жовтня на заході пройдуть дощі. На решті території без опадів.

За даними Гідрометцентру, вже 29 жовтня дощ з мокрим снігом пройде східній частині країни.