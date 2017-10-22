Майдановцы встретились на месте, где в течение трёх месяцев жил Майдан в Николаеве

22.10.17 15:58Сколько просмотров этой статьи322Сколько комментариев этой статьи0

Приближается годовщина Революции Достоинства.

Приближается четвёртая годовщина Революции Чести и Достоинства. В её преддверии, по инициативе одного из лидеров Николаевского Майдана, руководителя Николаевской организации Народного Руха Украины Ю.Диденко, 22 октября собрался организационный комитет, передает Миколаївська правда.

Майдановцы встретились на том самом месте, где в течение трёх месяцев жил Майдан в Николаеве. К собравшимся обратился Ю.Диденко. Он вкратце охарактеризовал общественно-политическую ситуацию, которая на сегодняшний день сложилась в Николаеве, и подчеркнул, что только при объединении всех патриотических сил возможно выполнение тех целей, которые ставил перед собой Майдан. Были озвучены конкретные шаги по подготовке к юбилею Революции.

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