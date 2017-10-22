Николаевцев предупреждают об опасности ботулизма

В 2017 году в Украине участились вспышки ботулизма, и причиной этих случаев является некачественная рыба.

Не стоит забывать, что споры и палочки ботулизма устойчивы к внешним факторам, поэтому даже при сильном замораживании и высушивании они не погибают, поэтому распространенное мнение о том, что «зимой и при морозе ничего не случится» ошибочное, пишут Николаевские известия.

Для того чтобы не оказаться в списке заразившихся этим и другими инфекционными заболеваниями, следует обращать внимание на качество и происхождение рыбной продукции, которая продается на прилавках рынков, магазинов, супермаркетов. Как вы сами понимаете, что на рыбе или других водных биоресурсах не написано из какого водоёма они были выловлены, в каких санитарных условиях хранились.

Таким образом, чтобы удостовериться, что рыбная продукция свежая и качественная, покупатели имеют право и должны требовать от продавцов документ, который подтверждает законность её приобретения и свидетельство производителя про качество продукции, так как продажа физическими и юридическими лицами водных биоресурсов, которые не имеют на это разрешение запрещено правилами любительского и спортивного рыболовства ( п. 3.14).

Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Звоните и сообщайте, если вы выявили подобный факт нарушений. Адрес Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области: проспект Героев Украины, 1-а

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