Курс валют на 23 октября: гривну ослабили НБУ незначительно ослабил курс гривны. Национальный банк Украины установил понедельник, 23 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне: – 100 долларов США – 2653,8902 гривны (+3,8952); – 100 евро – 3136,3674 гривны (+0,3633); – 10 российских рублей – 4,6145 гривны (+0,0115). Курс доллара на межбанковском валютном рынке 20 октября по сравнению с предыдущим торговым днем вырос в покупке и продаже на 5 копеек – до 26,54-26,56. Курс евро немного снизился в покупке и продаже, на 5 и 6 копеек, до 31,32-31,34 гривен. Курс российского рубля незначительно вырос, до 0,460-0,461 гривен. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама