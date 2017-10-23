18.10.17 08:083060
Николаевцам десяток предприятий задерживают зарплату
|23.10.17 17:48
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По данным мониторинга задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевской области по состоянию на 1 октября составила 102746,6 тыс.грн.
По данным мониторинга задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевской области по состоянию на 1 октября составила 102746,6 тыс.грн.
Об этом 0512 сообщили в Департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации.
Необходимо отметить, в сентябре этого года задолженность по заработной плате сокращена на 2 предприятиях области и полностью ликвидирована на 4 предприятиях. Наибольшее погашение задолженности состоялось на Областном коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» (полное погашение задолженности в сентябре 2017 года – 5079,1 тыс.грн.)
Крупнейшими предприятиями – должниками на это время остаются:
Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод» - долг 59466,4 тыс.грн.;
ПАО «Николаевский судостроительный завод Океан» - долг 18695,5 тыс.грн.; ООО «Мостостроительный отряд №73» - долг 4651,5 тыс.грн.;
КП Международный аэропорт «Николаев» - долг 4392,0 тыс.грн.;
ПАО «Очаковский рыбоконсервный комбинат» - долг 2164,2 тыс.грн.;
Филиалы дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» ОАО "Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» - долг 2162,6 тыс.грн.;
ГП «Украинский радиотехнический институт» (УРТИ) - долг 1831,2 тыс.грн.;
Государственное Южное производственно-техническое предприятие - долг 1761,8 тыс.грн.;
КП «Первомайский горводоканал» - долг 1547,8 тыс.грн.;