Николаевцам десяток предприятий задерживают зарплату

23.10.17 17:48Сколько просмотров этой статьи196Сколько комментариев этой статьи0

По данным мониторинга задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевской области по состоянию на 1 октября составила 102746,6 тыс.грн.

Об этом 0512 сообщили в Департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации.

Необходимо отметить, в сентябре этого года задолженность по заработной плате сокращена на 2 предприятиях области и полностью ликвидирована на 4 предприятиях. Наибольшее погашение задолженности состоялось на Областном коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» (полное погашение задолженности в сентябре 2017 года – 5079,1 тыс.грн.)

Крупнейшими предприятиями – должниками на это время остаются:

Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод» - долг 59466,4 тыс.грн.;

ПАО «Николаевский судостроительный завод Океан» - долг 18695,5 тыс.грн.; ООО «Мостостроительный отряд №73» - долг 4651,5 тыс.грн.;

КП Международный аэропорт «Николаев» - долг 4392,0 тыс.грн.;

ПАО «Очаковский рыбоконсервный комбинат» - долг 2164,2 тыс.грн.;

Филиалы дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» ОАО "Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» - долг 2162,6 тыс.грн.;

ГП «Украинский радиотехнический институт» (УРТИ) - долг 1831,2 тыс.грн.;

Государственное Южное производственно-техническое предприятие - долг 1761,8 тыс.грн.;

КП «Первомайский горводоканал» - долг 1547,8 тыс.грн.;

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