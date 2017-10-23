В Украине появится поезд "Интерсити" Киев – Тернополь

Состав будет находиться в пути шесть часов и останавливаться на семи ж/д станциях.

"Укрзализныця" (УЗ) назначила курсирование нового скоростного поезда "Интерсити" № 747/748 Киев – Тернополь – Киев с 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме понедельника из Киева и вторника из Тернополя. Поезд №747 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский с 3 ноября в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. На маршруте следования поезд будет останавливаться на станциях Казатин-1, Калиновка-1, Винница, Гнивань, Деражня, Хмельницкий, Волочиск.

Поезд №748 будет отправляться со станции Тернополь с 4 ноября в 4:06 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 09:58. На маршруте следования поезд будет останавливаться на таких станциях Волочиск, Хмельницкий, Деражня, Гнивань, Винница, Калиновка-1 и Казатин-1.