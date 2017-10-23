В Николаеве в тестовом режиме запустили портал государственных услуг «iGov»

Сегодня, 23 октября, представитель портала «iGov» Юрий Решетник представил перечень государственных услуг, которыми жители города Николаева смогут воспользоваться с помощью портала «iGov». В частности, благодаря порталу горожане смогут получить ряд справок и документов, в будущем также рассматривается возможность оформления загранпаспорта через «iGov».

Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

По словам Решетника, на сегодняшний день николаевцам доступны уже около 30 наиболее распространенных электронных услуг. Однако, стоит отметить, что сейчас они работают в тестовом режиме.

Так, уже сейчас в Николаеве через портал «iGov» можно получить копии и выписки из распоряжений городского головы, решений, принятых городским советом и исполнительным комитетом. Также можно согласовать режим работы объектов сферы торговли, ресторанного хозяйства и сферы обслуживания населения независимо от форм собственности. Портал предусматривает и выдачу разрешения на размещение внешней рекламы.

Решетник отметил, что рассматривается вопрос и запуска услуги по оформлению загранпаспорта. Благодаря этому, горожанам не придется стоят в длинных очередях, заполнять уйму документов и неделями ждать своей очереди на получение паспорта.

«Отдельно есть вопрос по загранпаспортам. Если с помощью депутатского корпуса будет возможность поработать с миграционной службой, то можно будет в электронном виде сделать получение загранпаспорта. Хотя бы постановка в очередь и вызов на получение. В других регионах такая услуга запущена, люди в электронной очереди записываются, подают ксерокопии документов, не стоят в очередях и приходят в определенное время для получения.