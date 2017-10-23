В Украине изменят правила дорожного движения – Аваков

23.10.17 18:14Сколько просмотров этой статьи200Сколько комментариев этой статьи0

Кабмин направит в Раду законопроект с поправками в ПДД.

После заявлений главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна о готовящемся ужесточении правил дорожного движения (ПДД) Кабинет министров Украины в среду, 25 октября, утвердит законопроект, предполагающий изменения в правила дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "112 Украина".

"Я думаю, что в среду на Кабинете министров мы от Кабинета министров внесем некоторые инициативы по законодательным правкам для Верховной Рады с тем, чтобы мы могли на фоне такой обеспокоенности общества и на фоне того, что с прошлого года на нынешний на 13% выросли происшествия на дорогах, в том числе с летальными исходами, я думаю, что мы должны отреагировать", – сказал Аваков.

По его словам, инициатива будет предполагать внесение поправок в 5-6 пунктов. Аваков добавил, что на рассмотрении парламента также находится предложение о фото-видеофиксации нарушений ПДД.

По словам Омеляна, в 2018 году в Украине предусмотрено почти 2 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах. 400 млн грн из этой суммы составляет секторальная поддержка ЕС.

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