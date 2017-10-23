Потребительская корзина украинцев: цены и прогнозы

Обновленной потребительской корзине исполняется год. И за этот год стоимость минимального набора для жизни трудоспособного украинца выросла до более чем 3200 грн.

Экономисты прогнозируют, что до конца года набор подорожает еще на 3–10%. При этом минимальная зарплата пока не изменится, пишет «Сегодня».

Стоимость минимального набора товаров и услуг, установленного Кабмином в октябре прошлого года, увеличилась в среднем на 16%, что совпадает с официальной годовой инфляцией (сентябрь к сентябрю) и составляет сейчас 3246 грн. Это на 46 грн. больше, чем прогнозировал год назад министр соцполитики Андрей Рева.

Напомним: потребкорзина не пересматривалась правительством с 2000 года, или более 15 лет.

По расчетам Минсоцполитики, год назад обновленный набор стоил 2800 грн., что почти соответствовало чистой минзарплате. Сейчас, на фоне среднего роста в 16%, отдельные позиции товаров и услуг подорожали еще больше: например, продукты, составляющие львиную долю расходов, подорожали почти на 19%, проезда – на 21%. В то же время почти не изменились цены на одежду и обувь – рост менее 1%, постельное белье – рост на 2,5%. А стоимость мебели и бытовых услуг росла в три раза медленнее, чем инфляция. Зато резко подорожала «культура» – на 15%. Это значит, что посещение кино, театров, покупка книг стали менее доступными, чем год назад. При этом в потребительской корзине «культпоходы» запланированы не чаще, чем раз в два месяца.

Экономисты говорят, что такое подорожание ожидаемое. Поэтому говорить о том, что на минимальную зарплату теперь можно хотя бы выжить, некорректно. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин поясняет разницу чистой минимальной зарплаты (менее 2800 грн.) и нынешнего прожиточного минимума (более чем 3200 грн.) ограниченными возможностями госбюджета.

«Все понимают, что прожить на 2800–3200 грн. невозможно. Но у бюджета ограниченные возможности, поэтому правительство пытается балансировать. Если сейчас покажем реальные 4000 грн. прожиточного минимума, этого не выдержит бюджет. К сожалению, мы бедная страна, и из этого надо исходить», – сказал Пендзин.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что даже при подъеме минимальных зарплат до 4 тыс. грн, как обещают в следующем году, выжить будет сложно из-за двузначной инфляции: «Наша потребительская корзина рассчитана на нищего, она обеспечивает минимальный набор товаров и услуг, позволяющий выжить, а в Европе она рассчитана на среднего человека. Год назад мы оценивали потребкорзину среднего украинца в 6,5–7 тыс. грн. в месяц. Но даже минимальные цифры Кабмина не выдерживают критики.

Например, трудоспособному человеку положено по ним в год съесть 53 кг мяса и мясопродуктов. При нынешних ценах это мясо стоит около 500 грн. в месяц, что вряд ли можно себе позволить. Сравнение расчетной и реальной стоимости потребкорзины – ориентир для Кабмина».

Эксперты говорят, что потребительская корзина будет дорожать на фоне стабильной минзарплаты. Пендзин подсчитал, что к концу года инфляция составит 13–13,2% (сейчас за 9 месяцев – 10,2%).

«Это больше, чем закладывало правительство, – 11,2%. Причин несколько. Во-первых, начался период больших социальных выплат, поскольку год предвыборный. Осовременивание пенсий приведет к тому, что пенсионеры понесут прибавку на базар, это увеличит денежную массу в обороте и ускорит рост цен. Кроме того, традиционно перед Новым годом на 10–30% подорожают продукты. Поэтому продовольственная корзина станет ускорителем инфляции», – разъясняет Пендзин.

Охрименко утверждает, что инфляция будет еще выше, 18–20% за год: «Ожидать, что потребкорзина будет в ближайшее время пересмотрена и расширена, не приходится, так как даже нынешний объем товаров и услуг, заложенный в ней, нельзя обеспечить минимальной зарплатой. По официальным данным, минимум получают 9% штатных работников, при этом половина населения имеет средний доход на душу населения ниже прожиточного минимума. Выход – поднимать и дальше официальную минимальную зарплату».