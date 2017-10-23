В Николаеве 70 талантливых студентов получат стипендии из городской казны

В 2017 году 70 талантливых николаевских студентов получат стипендию городского головы и городского совета. Из городской казны им выплатят 226 тысяч гривен.

Об этом стало известно в понедельник во время заседания экспертного совета по вопросам назначения этой стипендии.

«На данный момент подано 82 заявления. Если их разделять по уровню аккредитации учебных заведений, то от профессионально-технических заведений подано 15 заявлений, от высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации – 18 заявлений, от учебных заведений III-IV уровня аккредитации – 49 заявлений», - сообщил начальник городского управления молодежной политики Олег Соколик.

По его словам, студентам высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений планируют предоставить 15 и 20 стипендий соответственно. Размер стипендии для студентов профтехучилищ составляет 2750 гривен, а для студентов высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации – 3250 гривен. Что касается студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации, то им предоставляется стипендия размером 3400 гривен, передают Николаевские Новости.

«Это стипендия для активных, талантливых студентов. Успешность в учебе и спортивные достижения – не определяющие критерии в данном случае. Есть отдельные стипендии для спортсменов. Также есть отдельные стипендии для учащихся, которые имеют высокий академический балл», - объяснил Олег Соколик.

Такая помощь для студентов является разовой, выплачивают ее каждый год в ноябре. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения городского совета.