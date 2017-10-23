На Миколаївщині ввели в експлуатацію найпотужнішу в Україні вітроустановку

У Березанському районі Миколаївщини введено в експлуатацію другу чергу Тузлівської вітроелектростанції ТОВ «Вітряний парк «Причорноморський».

Про це повідомили у прес-службі Березанської РДА.

«В Березанському районі введено в експлуатацію другу чергу Тузлівської ВЕС ТОВ «Вітряний парк «Причорноморський», яка розташована в межах Тузлівської сільської ради, пише Укрінформ.

Вітропарк «Причорноморський» почав свою роботу у жовтні 2016 року. Сьогодні загальна потужність вітроенергетичних установок парку становить 5 МВт. Загалом же його планова потужність розрахована на виробництво 30 МВт електроенергії», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що введена у дію нова вітроенергетична установка парку (ВЕУ 001) у 3,2 МВт є на сьогоднішній день найпотужнішою в Україні.