18.10.17 08:083060
Курс валют на 24 октября
|24.10.17 09:39
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НБУ незначительно ослабил курс гривны.
НБУ незначительно ослабил курс гривны.
Национальный банк Украины установил вторник, 24 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
–100 долларов США – 2657,6754 гривны (+3,7852);
–100 евро – 3120,1109 гривны (-16,2565);
–10 российских рублей – 4,6244 гривны (+0,0099).
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что доллар в 2018 году вряд ли подорожает до 30 гривен, поскольку цифра, заложенная в бюджет, – чисто техническая, передает Корреспондент.