Курс валют на 24 октября НБУ незначительно ослабил курс гривны. Национальный банк Украины установил вторник, 24 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне: –100 долларов США – 2657,6754 гривны (+3,7852); –100 евро – 3120,1109 гривны (-16,2565); –10 российских рублей – 4,6244 гривны (+0,0099). Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что доллар в 2018 году вряд ли подорожает до 30 гривен, поскольку цифра, заложенная в бюджет, – чисто техническая, передает Корреспондент. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама