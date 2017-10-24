Эксперты назвали худшие сериалы осени

24.10.17 09:02Сколько просмотров этой статьи159Сколько комментариев этой статьи0

Первое место в антирейтинге досталось телевизионному шоу "Сверхлюди".

Эксперты издания Business Insider опубликовали рейтинг худших телевизионных шоу этой осени. Лидером антирейтинга стал супергеройский сериал "Сверхлюди", который выходит в эфир телеканала ABC.

"Вы наверное заметили, что этот год — особенно слабый в плане осеннего телевидения", - отметил автор издания.

Известно, что премьера телевизионного шоу состоялась 29 сентября. Автор издания назвал его худшей киноадаптацией комиксов Marvel в истории.

Вторую позицию в списке заняла драма "Коллективный разум" телеканала CBS, первый эпизод которой вышел в эфир 1 октября. А замкнуло тройку лидеров фантастическое шоу "Орвилл" Сета Макфарлейна, которое является пародией на "Стар Трек", вышедшее в эфир 10 сентября на телеканале Fox.

Также в перечень попали сериалы "Хороший доктор", "Династия", и спин-офф "Теории Большого взрыва" под названием "Детство Шелдона", пишет Корреспондент.

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