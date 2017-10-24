Протест под зданием ВРУ в столице проходит мирно

24.10.17 10:52Сколько просмотров этой статьи168Сколько комментариев этой статьи0

23 октября под стенами Верховной Рады продолжается массовая акция протеста. С утра к зданию парламента со всех сторон начали стягиваться сотни активистов.

На площади Конституции перед зданием Рады уже собралось около тысячи митингующих. Люди стоят с плакатами и государственными флагами. Отдельные участники протеста собрались на улице Грушевского возле Кабинета министров. В плотных оцеплениях стоят сотрудники полиции и Национальной гвардии. Они сдерживают активистов на подходах у зданий Верховной Рады, а также правительства.

Въезд в правительственный квартал ограничен — полиция пропускает только служебные автомобили и машины с продуктами для ближайших магазинов. Акция протеста проходит мирно. По информации МВС, нарушений правопорядка 23 октября под стенами Рады пока не зафиксировано. Спокойно ведут себя и организаторы манифестации, мирно беседуя с участниками протестной акции. При этом активисты подчеркивают, что не собираются расходиться до полного удовлетворения их требований, пишут NovostiUA.

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