Вскоре могут измениться правила дорожного движения

24.10.17 12:29Сколько просмотров этой статьи166Сколько комментариев этой статьи0

В эту среду, 25-го октября 2017 года, Кабинет министров Украины должен утвердить законопроект, предусматривающий внесение некоторых изменений в правила дорожного движения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что за последний год количество ДТП на украинских дорогах, в том числи с летальным исходом, выросло на 13%.

Аваков добавил, что Кабмин будет инициировать внесение поправок в правила дорожного движения и очень надеется, что Верховна Рада в экстренном порядке рассмотрит данный законопроект. В особенности это касается внесения изменений в пункты 5 и 6.

Министр также напомнил, что на рассмотрении в Верховной Раде находится проект о ведение фото- и видеорегистрации нарушений на дороге.

Согласно опубликованной статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в результате ДТП гибнет около 1 миллиона человек. Наиболее часто жертвами ДТП становятся молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, пишет Автотема.

А вот Антон Геращенко не сторонник ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/час. Замминистра считает, что скорость 60 км/час допустима, если ее не будут превышать некоторые водители, которые иногда позволяют себе передвигаться по городу на скорости 120 – 130 км/час.

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