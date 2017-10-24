Список должников по заработной плате в Николаевской области

24.10.17 10:44Сколько просмотров этой статьи164Сколько комментариев этой статьи0

По отчетным данным задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевской области по состоянию на 01 октября 2017 года составляла 102746,6 тыс.грн. (уменьшение общей суммы долга в течение сентября 2017 года на 2391,8 тыс.грн., или на 2,3 проц.).

В сентябре этого года задолженность по заработной плате сокращена на 2 предприятиях области и полностью ликвидирована на 4 предприятиях.

Наибольшее погашение задолженности состоялось на Областном коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» (полное погашение задолженности в сентябре 2017 года – 5079,1 тыс.грн.)

На это время наибольшими предприятиями - должниками остаются:

Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 октября 2017 года – 59466,4 тыс.грн.; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату – 595 чел.);

Публичное акционерное общество «Николаевский судостроительный завод "Океан» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 октября 2017 года – 18695,5 тыс.грн.; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату – 1108 чел.);

Общество с ограниченной ответственностью «Мостостроительный отряд №73» (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 октября 2017 года – 4651,5 тыс.грн.; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату – 252 чел.);

Коммунальное предприятие „Международный аэропорт «Николаев» (долг по состоянию на 01 октября 2017 года – 4392,0 тыс.грн.; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату, – 176 чел.);

Публичное акционерное общество «Очаковский рыбоконсервный комбинат» (г. Очаков) (долг по состоянию на 01 октября 2017 года – 2164,2 тыс.грн.; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату – 595 чел.);

Филиалы дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» ОАО "Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» (Николаевская область) (долг по состоянию на 01 октября 2017 года – 2162,6 тыс.грн.; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату – 601 чел.);

Государственное предприятие «Украинский радиотехнический институт» (УРТИ) (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 октября 2017 года – 1831,2 тыс.грн.; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату – 36 чел.)

Государственное Южное производственно-техническое предприятие (г. Николаев) (долг по состоянию на 01 октября 2017 года – 1761,8 тыс.грн.; численность работников, которые своевременно не получили заработную плату – 74 чел.);

Коммунальное предприятие «Первомайский горводоканал» (г.Первомайск) (долг по состоянию на 01 октября 2017 года – 1547,8 тыс.грн.; численность работников, своевременно не получивших заработную плату – 219 чел.).

Ответственность руководителя за нарушение законодательства об оплате труда

За нарушение законодательства об оплате труда виновные должностные лица привлекаются к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

Криминальный кодекс Украины

Ч.1 ст.175 Криминального кодекса Украины определено, что безосновательная невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты гражданам более чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности или гражданином – субъектом предпринимательской деятельности, - карается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

абз.2 ч.2 ст.175 определено, что те же действия, если они были совершены вследствие нецелевого использования средств, предназначенных для выплаты заработной платы, стипендии, пенсии и других установленных законом выплат, - карается штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Лицо освобождается от криминальной ответственности, если до привлечения к криминальной ответственности им выплачено заработную плату, стипендию, пенсию или другую установленную законом выплату гражданам.

Кодекс Украины об административных правонарушениях

Ч.1 ст. 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях определено, что нарушение установленных сроков выплаты пенсий, стипендий, заработной платы, выплата их не в полном объеме, нарушение сроков предоставления должностными лицами предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и физлицами - предпринимателями работникам, в том числе бывшим, на их требование документов, касающихся их трудовой деятельности, необходимых для назначения пенсий (про стаж, заработную плату и т.д.), определенных Законом Украины «Про обращения граждан», или предоставление указанных документов, содержащих недостоверную информацию, нарушение сроков проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и порядка ее проведения, а также другие нарушения требований законодательства о труде – влекут за собой штраф на должностных лиц предприятий, учреждений организаций независимо от форм собственности и граждан – субъектов предпринимательской деятельности от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года нарушение, предусмотренное ч.1 этой статьи, за которое на лицо уже накладывалось административное взыскание, или те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, одинокого отца, матери или лица, их заменяющего и воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, - влекут за собой штраф на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и граждан – субъектов предпринимательской деятельности от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кодекс Законов о труде Украины

Абз.3 и 4 ч.2 ст.265 Кодекса законов о труде Украины определено, что юридические и физические лица – предприниматели, использующие наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае:

нарушения установленных сроков выплаты заработной платы работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем на один месяц, выплата их не в полном объеме – в троекратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения;

несоблюдения минимальных государственных гарантий в оплате труда – в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Решение вопроса возврата принадлежащих работнику средств через судебные органы.

Действенным методом возврата долга является также принудительное взыскание заработной платы через судебные органы. С этой целью, на основании ст.96, 97 и 98 Гражданского процессуального кодекса Украины заявитель может обратиться с заявлением о выдаче судебного приказа в суд по месту жительства, или по месторасположению предприятия. В заявлении необходимо указать:

  • наименование суда, в который подается заявление;

  • имя заявителя и должника, а также имя (название) представителя заявителя, если заявление подается представителем, их место жительства или местонахождение;

  • требования заявителя и обстоятельства, на которых они основываются;

  • перечень документов, которые прилагаются к заявлению.

Заявление подписывается заявителем или его представителем и подается с его копиями и копиями документов. К заявлению, которое подается представителем заявителя, необходимо добавить документ, подтверждающий его полномочия, пишет Николаевский Обозреватель.

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