В Николаеве проходит публичный отчет вице-мэра Мкртчяна (Онлайн-трансляция)

24.10.17 11:45Сколько просмотров этой статьи171Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 24 октября, в сессионном зале Николаевского городского совета проходит публичный отчет заместителя городского головы по вопросам жилищно- коммунального хозяйства Мкртыча Мкртчяна, а также его подчиненных – начальников управлений и департаментов.

Об это сообщает " Шиповник" из сессионного зала.

Так, в зале присутствуют депутаты Николаевского городского совета, представители общественных организаций, а также николаевцы.

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