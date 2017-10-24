В Николаеве проходит публичный отчет вице-мэра Мкртчяна (Онлайн-трансляция)

Сегодня, 24 октября, в сессионном зале Николаевского городского совета проходит публичный отчет заместителя городского головы по вопросам жилищно- коммунального хозяйства Мкртыча Мкртчяна, а также его подчиненных – начальников управлений и департаментов.

Об это сообщает " Шиповник" из сессионного зала.

Так, в зале присутствуют депутаты Николаевского городского совета, представители общественных организаций, а также николаевцы.