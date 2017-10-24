18.10.17 08:083060
В Николаеве проходит публичный отчет вице-мэра Мкртчяна (Онлайн-трансляция)
|24.10.17 11:45
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Сегодня, 24 октября, в сессионном зале Николаевского городского совета проходит публичный отчет заместителя городского головы по вопросам жилищно- коммунального хозяйства Мкртыча Мкртчяна, а также его подчиненных – начальников управлений и департаментов.
Сегодня, 24 октября, в сессионном зале Николаевского городского совета проходит публичный отчет заместителя городского головы по вопросам жилищно- коммунального хозяйства Мкртыча Мкртчяна, а также его подчиненных – начальников управлений и департаментов.
Об это сообщает " Шиповник" из сессионного зала.
Так, в зале присутствуют депутаты Николаевского городского совета, представители общественных организаций, а также николаевцы.