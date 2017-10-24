В Николаеве объявят конкурс на начальника управления образования

Завтра, 25 октября, объявят конкурс на должность начальника управления образования.

Об этом на отчете заместителей городского головы рассказал вице-мэр Евгений Шевченко, сообщает интернет-издания «Мой город».

Шевченко отметил, что попросил и.о. мэра, секретаря горсовета Татьяну Казакову внести изменения в штат управления, чтобы там было три заместителя. По словам вице-мэра, завтра объявят конкурс на начальника управления образования: Анна Деркач с пониманием отнеслась к ситуации.

Шевченко добавил, что Деркач как порядочный человек согласилась довести этот бюджетный год до конца. Она будет исполнять обязанности начальника, пока не будет результатов конкурса.

Казакова также заявила, что после получения всех документов, сразу начнут конкурс на замещение вакантной должности начальника управления образования.

На прошлом отчете говорилось, что предполагается место зама начальника управления для Деркач.