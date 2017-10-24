На Николаевщине заработала самая мощная в Украине ветроэнергетическая установка

В Березанском районе Николаевской области введена в эксплуатацию вторая очередь Тузловские ВЭС ООО «Ветровой парк «Причерноморский».

Під час відкриття вітрового парку гості заходу здійснили оглядову екскурсію новою вітроустановкою, ознайомилися з технічною складовою та основними виробничими характеристиками ВЕУ 001, які разом з іншими актуальними питаннями, обговорили згодом у ході тематичної конференції щодо подальшого розвитку вітрової енергетики в регіоні та Україні.

Вітропарк «Причорноморський» розпочав свою роботу у жовтні 2016-го року.

На сьогодні загальна потужність вітроенергетичних установок парку становить 5 МВт, однак, в цілому він розрахований на вироблення 30 МВт електроенергії. Зазначимо також, що введена у дію цього дня нова вітроенергетична установка парку (ВЕУ 001) у 3,2 МВт є наразі найпотужнішою в Україні.