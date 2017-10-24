В Николаеве представят новую концепцию по очистке питьевой воды

В ходе отчета директора ГКП «Николаевводоканал» Бориса Дуденко о работе за год депутат Татьяна Суслова поинтересовалась судьбой программы «Питьевая вода» и работой по изменению качества воды в Николаеве в лучшую сторону/

Кроме того она отметила о намерении предприятия провести гиперхлорирование воды. «Это непростая процедура, нужно предупредить людей, чтобы, в частности, родители малышей не купали их в этой воде», - Суслова посетовала, что нет коммуникации и информирования населения со стороны «Николаевводоканала».

Борис Дуденко ответил, что сейчас ведутся работы по улучшению качества воды. «Но проблема в том, что программа «Питьевая вода» принималась на 2006- 2020 гг. и утратила актуальность, а также финансирование, которое должно было идти из госбюджета».

Сейчас представители украинских «водоканалов» начали разрабатывать новый механизм по реанимации программы, чтобы она заработала, пишет Свидок.инфо.

Кроме того, по словам Дуденко, были проведены эксперименты, которые выполнялись в Австрии. Их результаты позволят создать новую концепцию по очистке питьевой воды. После обсуждения с иностранными специалистами программу предоставят широкой общественности.

«Будет кардинально меняться система очистки», - анонсировал Дуденко, однако в подробности не вдавался.

Относительно гиперхлорирования воды задача была поставлена со стороны ТЭБ ЧС, когда нашли холерную палочку. По словам Дуденко, население было предупреждено, однако тогда удалось дозу удержать до отметки «гипер» и угрозы не было. По всем вопросам директор предприятия призвал обращаться на ГКП через Фейсбук либо по электронной почте, чтобы оперативно решать проблемы.