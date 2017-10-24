В Николаеве представят новую концепцию по очистке питьевой воды

24.10.17 16:32Сколько просмотров этой статьи181Сколько комментариев этой статьи0

В ходе отчета директора ГКП «Николаевводоканал» Бориса Дуденко о работе за год депутат Татьяна Суслова поинтересовалась судьбой программы «Питьевая вода» и работой по изменению качества воды в Николаеве в лучшую сторону/

Кроме того она отметила о намерении предприятия провести гиперхлорирование воды. «Это непростая процедура, нужно предупредить людей, чтобы, в частности, родители малышей не купали их в этой воде», - Суслова посетовала, что нет коммуникации и информирования населения со стороны «Николаевводоканала».

Борис Дуденко ответил, что сейчас ведутся работы по улучшению качества воды. «Но проблема в том, что программа «Питьевая вода» принималась на 2006- 2020 гг. и утратила актуальность, а также финансирование, которое должно было идти из госбюджета».

Сейчас представители украинских «водоканалов» начали разрабатывать новый механизм по реанимации программы, чтобы она заработала, пишет Свидок.инфо.

Кроме того, по словам Дуденко, были проведены эксперименты, которые выполнялись в Австрии. Их результаты позволят создать новую концепцию по очистке питьевой воды. После обсуждения с иностранными специалистами программу предоставят широкой общественности.

«Будет кардинально меняться система очистки», - анонсировал Дуденко, однако в подробности не вдавался.

Относительно гиперхлорирования воды задача была поставлена со стороны ТЭБ ЧС, когда нашли холерную палочку. По словам Дуденко, население было предупреждено, однако тогда удалось дозу удержать до отметки «гипер» и угрозы не было. По всем вопросам директор предприятия призвал обращаться на ГКП через Фейсбук либо по электронной почте, чтобы оперативно решать проблемы.

Похожие новости

13.10.17 13:39У Первомайську горе-мати тримає дітей в нелюдських умовах

12.08.17 10:19Спасатели напомнили отдыхающим у водоемов николаевцам о правилах поведения

12.05.17 16:44В больнице Николаева "окно жизни" для брошенных малышей оказалось "клеткой"

25.04.17 11:48Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

14.04.17 09:45"За советскую символику - уголовная ответственность": в преддверии майских праздников полиция предупредила николаевцев (ВИДЕО)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама