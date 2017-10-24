Украинцы стали чаще ездить в Россию

24.10.17 18:59Сколько просмотров этой статьи167Сколько комментариев этой статьи0

В этом году РФ посетило более 5,7 млн украинцев.

В этом году в Россию посетили больше украинцев по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил начальник Госпогранслужбы Петр Цигикал в интервью Цензор.нет.

"В 2016 году в Россию ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017-м больше - уже более 5,7 млн", - сообщил он.

Напомним, Цигикал заявлял также, что в 2017 году уменьшилось количество россиян, въехавших в Украину. Также он сообщил, что у россиян при въезде в Украину будут брать отпечатки пальцев.

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