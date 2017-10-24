18.10.17 08:083060
Украинцы стали чаще ездить в Россию
|24.10.17 18:59
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В этом году РФ посетило более 5,7 млн украинцев.
В этом году РФ посетило более 5,7 млн украинцев.
В этом году в Россию посетили больше украинцев по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил начальник Госпогранслужбы Петр Цигикал в интервью Цензор.нет.
"В 2016 году в Россию ездили 4,1 млн граждан Украины, в 2017-м больше - уже более 5,7 млн", - сообщил он.
Напомним, Цигикал заявлял также, что в 2017 году уменьшилось количество россиян, въехавших в Украину. Также он сообщил, что у россиян при въезде в Украину будут брать отпечатки пальцев.