18.10.17 08:083060
В Николаевской области объявлено штормовое предупреждение
|24.10.17 19:05
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На завтра, 25 октября, в шести регионах Украины объявлено штормовое предупреждение.
На завтра, 25 октября, в шести регионах Украины объявлено штормовое предупреждение.
По данным Укргидрометцентра, 25 октября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с, - сказано в сообщении Государственной службы по черезвычайным ситуациям.
Об этом сообщают Николаевские Новости.