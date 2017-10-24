В Николаевской области объявлено штормовое предупреждение На завтра, 25 октября, в шести регионах Украины объявлено штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, 25 октября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с, - сказано в сообщении Государственной службы по черезвычайным ситуациям. Об этом сообщают Николаевские Новости. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама