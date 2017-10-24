Власти введут экзамен по украинскому языку как иностранному

24.10.17 19:35Сколько просмотров этой статьи178Сколько комментариев этой статьи0

В Кабмине утверждают, что выросло количество граждан, которым необходимо подтверждение знания украинского языка.

В Украине планируют ввести сертификационный экзамен по украинскому языку как иностранному, сообщает правительственный портал.

В Кабмине объясняют, что потребность в разработке и внедрении международно-признанного сертификационного экзамена по украинскому языку как иностранному возникла из-за роста количества граждан, которые хотят подтверждать свое знание этого языка (зарубежные украинцы, люди, которым нужно подтверждение знаний украинского языка как иностранного для профессиональной деятельности за рубежом, иностранцы, беженцы, мигранты).

"Зарубежным украинцам, тем иностранцам, которые хотят получить гражданство Украины, иностранным студентам необходимо официально подтверждать знание украинского языка, поэтому мы должны решить организационные вопросы с введением сертификационного экзамена как можно скорее", – цитирует пресс-служба вице-премьера Вячеслава Кириленко.

Важным этапом внедрения сертификационного экзамена станет утверждение стандарта, который будет соответствовать нормативным документам CEFR (Common European Framework of Reference Общая европейская система баз данных), рекомендованных резолюцией Совета ЕС (ноябрь 2001 года).

В Кабмине также сообщают, что под председательством Кириленко с участием министра образования и науки Лилии Гриневич, представителей МИДа, Национальной академии наук, учреждений высшего образования и общественных организаций состоялось специальное совещание относительно урегулирования этого вопроса.

По его результатам создадут рабочую группу с участием ведущих лингвистов и практикующих преподавателей, которая до конца года обобщит все существующие подходы и наработает единый стандарт для сдачи сертификационного экзамена по украинскому языку как второму иностранному, передает Корреспондент.

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