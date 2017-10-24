СБУ заблокировала вредоносный вирус

24.10.17 20:59Сколько просмотров этой статьи171Сколько комментариев этой статьи0

В Украине началась новая волна кибератак. Сегодня этому "виртуальному преступлению" подверглись киевский метрополитен и одесский аэропорт, - сообщает ТСН, ссылаясь на пресс-службу Службы безопасности Украины.

СБУ установила, что доставка вируса происходит с использованием фишинговых писем электронной почты с обратным адресом, которая ассоциируется со службой технической поддержки компании Майкрософт.

Так, кибератаки по этой схеме, в частности, подвергся киевский метрополитен и одесский аэропорт, где в результате действия вируса типа шифрувальника было заблокировано функционирование службы регистрации пассажиров. Сейчас дальнейшее распространение вируса приостановлено, угрозы безопасности движения нет, пишет Информ-UA.

Служба безопасности также обнародовала рекомендации для предупреждения несанкционированного блокирования информационных систем.

Тем временем по информации Госспецсвязи объекты инфраструктуры потерпели DDE-атаки для распространения вируса-шифровщика Locky.

В атаке 24 октября на некоторые объекты инфраструктуры Украины использовалась техника DDE, которая активировала задачи вредоносного кода на компьютере пользователя - подчеркнули в специализированном структурном подразделение Государственного центра киберзащиты и противодействия киберугрозам (ГЦКЗ) Госспецсвязи.

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