18.10.17 08:083060
Штормовое предупреждение по Николаевской области: ветер до 20 метров в секунду
|25.10.17 08:03
|147
|0
25 октября на юге Украины будет неспокойно, как сообщают специалисты Укргидрометцентра, завтра Николаевской области ожидают порывов ветра от 15 до 20 метров в секунду. По области объявили штормовое предупреждение.
25 октября на юге Украины будет неспокойно, как сообщают специалисты Укргидрометцентра, завтра Николаевской области ожидают порывов ветра от 15 до 20 метров в секунду. По области объявили штормовое предупреждение.
Аналогичный прогноз сделали и в ряде других областей. В этом месяце это уже второе штормовое предупреждение, ранее николаевцев 6 октября предупреждали об усилениях порывов ветра, сообщает Николаевские известия.
В этом месяце это уже второе штормовое предупреждение, ранее николаевцев 6 октября предупреждали об усилениях порывов ветра.