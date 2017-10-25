Штормовое предупреждение по Николаевской области: ветер до 20 метров в секунду

25 октября на юге Украины будет неспокойно, как сообщают специалисты Укргидрометцентра, завтра Николаевской области ожидают порывов ветра от 15 до 20 метров в секунду. По области объявили штормовое предупреждение.

Аналогичный прогноз сделали и в ряде других областей. В этом месяце это уже второе штормовое предупреждение, ранее николаевцев 6 октября предупреждали об усилениях порывов ветра, сообщает Николаевские известия.

В этом месяце это уже второе штормовое предупреждение, ранее николаевцев 6 октября предупреждали об усилениях порывов ветра.