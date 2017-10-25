Курс валют на 25 октября: гривна падает

Нацбанк ослабил официальную гривну.

Национальный банк Украины установил на среду, 25 октября 2017 года, официальные курсы валют на уровне:

100 долларов США – 2666,9955 гривны (+9,3201);

100 евро – 3136,6534 гривны (+16,5425);

10 российских рублей – 4,6314 гривны (+0,007).

Курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,705 грн/$1 с 26,5875 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривны на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,67 грн/$1 с 26,5768 грн/$1. Торговый оборот составил $427,5 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$381,08 млн.