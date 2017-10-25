В Николаевской области долгов по зарплате больше 100 миллионов гривен

Как сообщили в департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации, задолженность по выплате заработной платы работникам Николаевщины по состоянию на 1 октября составляла 102,7 миллиона гривен. В сентябре сумма долга уменьшилась на 2,4 миллиона гривен.

Полностью в предыдущем месяце выплатили долги работникам «Николаевоблтеплоэнерго» - 5,079 миллиона гривен.

Крупнейшими предприятиями-должниками остаются:

ГП «Николаевский судостроительный завод» (долг на 1 октября - 59,466 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 595 человек);

ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» (долг на 1 октября - 18,695 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 1108 человек);

ООО «Мостостроительный отряд №73» (долг на 1 октября - 4,651 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 252 человека);

КП «Международный аэропорт «Николаев» (долг на 1 октября - 4,392 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 176 человек);

ПАО «Очаковский рыбоконсервный комбинат» (долг на 1 октября - 2,164 миллиона гривен, своевременно не получили зарплату 595 человек);

филиалы дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» вместе с филиалами (долг на 1 октября - 2,162 миллиона гривен; своевременно не получил зарплату 601 человек);

ГП «Украинский радиотехнический институт» (долг на 1 октября - 1,831 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 36 человек);

-ГП «Южное производственно-техническое предприятие» (г. Николаев, долг на 1 октября - 1,761 миллиона гривен, своевременно не получили зарплату 74 человека);

КП «Первомайский горводоканал» (долг на 1 октября - 1,547 миллиона гривен; своевременно не получили зарплату 219 человек).